Jürgen Conings krijgt veel bijval van mede-Vlamingen: ‘Hij durft zich tenminste te verzetten’

Dit is geen zaak om grapjes over te maken, maar hij doet het voorzichtig toch. ,,We weten nu in elk geval zeker dat het Belgische leger goede mensen opleidt”, zegt de Belgische historicus Georgi Verbeeck. Maar dat is meteen ook het enige grappige dat er over de kwestie-Conings te melden is, wat hem betreft.