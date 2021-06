Jürgen Conings lijkt nog zwaarder bewapend te zijn dan eerst gedacht, suggereert gevonden rugzak

Na meer dan drie weken lijkt een eerste echt spoor naar de voorvluchtige Belgische militair Jürgen Conings gevonden te zijn . Een zwarte rugzak, gevuld met jachtmunitie, medicijnen en proviand. Het federaal parket in België is ‘80 tot 90% zeker’ dat die van Conings is. En dat is geen goed nieuws, want het lijkt erop dat hij dan ook nog een jachtwapen op zak zou hebben.

De rechter laat nu de rugzak en de inhoud in het labo onderzoeken op DNA-sporen, om die laatste procenten zekerheid te hebben. Intussen spreekt de inhoud boekdelen. Er zaten heel wat concrete spullen in die gelinkt kunnen worden aan de voortvluchtige militair. Zo zaten er medicijnen in die ook gevonden werden in de achtergelaten auto van Jürgen Conings. Dat bevestigen bronnen aan VTM Nieuws. Er zouden ook verschillende legerspullen in de tas zitten. Met daarnaast een aanzienlijke hoeveelheid jachtmunitie: hagelpatronen.

En dat kan erop wijzen dat de militair zwaarder bewapend is dan eerst gedacht door de politie, schrijft Het Laatste Nieuws. Vanuit de kazerne in Leopoldsburg nam Conings een kleine maand geleden vier raketwerpers, een P90-machinegeweer, een FN 5.7-pistool en munitie mee. De vier raketwerpers en een deel van de munitie liet hij achter in zijn Audi. Rond de wagen lagen toen kraaienpoten, binnen in de wagen had Conings een boobytrap geïnstalleerd.

De polities gingen er dus van uit dat de militair met twee zware wapens voortvluchtig was. Tot de vondst van woensdag. Gezien er in de rugzak jachtmunitie zat - die niet hoort bij de twee andere wapens - is de kans groot dat Conings ook nog een jachtwapen bij zich heeft.

Afscheidsbrieven

Sinds 17 mei wordt met man en macht gezocht naar de geradicaliseerde militair, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahoudt. Uit de afscheidsbrieven die hij achterliet, was het duidelijk dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. De bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst leeft sindsdien met zijn gezin ondergedoken in een safehouse.

Zo is het Dilserbos in het Nationaal Park Hoge Kempen, niet ver van de grens met Nederland, meerdere malen grondig doorzocht op zoek naar sporen van de voortvluchtige militair. Woensdagochtend gingen weer tientallen militairen en politieagenten het terrein op voor een zoekactie. Deze keer leverde die resultaat op: een zwarte rugzak gevuld met jachtmunitie, medicijnen en proviand. Het eerste concrete spoor, en dat vlak bij de plek waar bijna een maand geleden de Audi Q5 van de militair werd aangetroffen. De tas lag op zo'n kilometer van die wagen, bij een boom, verborgen in het gras.

DNA-onderzoek

,,De rugzak lijkt er enkele dagen of weken gelegen te hebben”, zei het federaal parket. Dat lijkt ervan uit te gaan dat de tas achtergelaten is binnen de 23 dagen die Conings woensdag al op de vlucht was. Op de plek waar de rugzak gevonden is, werden al meermaals zoekacties ondernomen, zonder resultaat. Of hij er toen al lag of later achtergelaten is, is niet duidelijk. Maar volgens het parket werd de tas bij die zoekacties mogelijk ‘over het hoofd gezien’.

Het parket lijkt hoe dan ook zeker te zijn van zijn stuk, een eerste concreet spoor sinds de vondst van zijn auto: ,,Het is 80 à 90 procent zeker dat de zak aan Jürgen Conings toebehoort”, klinkt het.

In het Dilserbos werd gisteren nog tot in de avond verder gezocht. Waarschijnlijk zal de zoektocht daar vandaag verdergaan. Intussen blijft de Limburger - na meer dan drie weken - onvindbaar.

