Jury: verdachte van dodelijke aanslag Joods Museum Brussel schuldig

Gescheiden Amerikaan­se mag Saoedi-Ara­bië niet uit omdat ex officieel haar voogd blijft

19:18 Bethany Vierra (31), een Amerikaanse vrouw die getrouwd was met een Saoedische zakenman, mag sinds haar echtscheiding Saoedi-Arabië niet meer verlaten. Volgens de wet daar is haar ex nog steeds haar voogd, omdat volwassen vrouwen in het patriarchale systeem van de Saoedische overheid beschouwd worden als minderjarigen.