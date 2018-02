Jury verklaart 'diaken des doods' schuldig

Puigdemont in onderschepte berichten: 'Het is voorbij, Spanje heeft gewonnen'

31 januari De Catalaanse ex-premier en voorman van separatisten in de regio, Carles Puigdemont, lijkt zijn politieke rol beu te zijn. Spaanse media verspreidden vandaag een soort afscheidsboodschap die Puigdemont aan partijgenoot en ex-minister Antoni Comín zou hebben verzonden: ,,Het is over, we hebben ons opgeofferd, het Moncloa heeft gezegevierd''.