Justitie Cambodja klaagt Nederlander aan na 'pornografisch' drankspelletje

Drankspelletje

De meesten kregen een waarschuwing, maar tien zijn gearresteerd. Het gaat om jongeren uit Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen de 22-jarige Nederlander. Zij zouden de organisatoren van het feest zijn geweest. Op foto's die de politie verspreidde, zijn jongeren te zien die meedoen met een zogenoemd drankspelletje, waarbij mannen en vrouwen op elkaar moeten liggen. Het is onduidelijk of Van der W. daar bij zit. Bestudering van de beelden heeft de aanklagers ertoe gebracht de tien nu officieel in staat van beschuldiging te stellen, meldden Cambodjaanse media vandaag. Er staat maximaal een jaar cel op.

Goed behandeld

De gevangenen slapen in de cel op de grond, maar worden goed behandeld, meldden Britse media eerder. Waarom ze zijn gearresteerd, is hen niet helemaal duidelijk, zo lieten de Britse toeristen weten.



Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de rechtszaak tegen de tien buitenlanders begint. Soms duurt wel zes maanden, voordat er tijd voor is. Buitenlandse Zaken probeert duidelijkheid te krijgen van de lokale autoriteiten in Cambodja.