Justitie eist zes jaar cel tegen Berlusconi vanwege omkoping ‘bunga-bungavrouwen’

De 85-jarige politicus wordt onder meer beschuldigd van het omkopen van 24 getuigen in het proces rond de zogenoemde ‘bunga-bungafeestjes’ met jonge vrouwen van ruim tien jaar geleden. Het proces in Milaan is het derde in de nasleep van dit schandaal, waarin de puissant rijke Berlusconi werd aangeklaagd voor ambtsmisbruik en het betalen voor seksuele diensten aan minderjarigen, met name de destijds 17-jarige prostituee ‘Ruby de Hartenbreker’. Tegen haar is vijf jaar cel geëist. Justitie wil daarnaast 5 miljoen euro aan vermeend omkoopgeld van haar afpakken.