Justitie Frankrijk vervolgt buurman die dodelijke mishandeling van peuter Tony negeerde

Tony (3) woonde in Reims, in Noord-Frankrijk. In november 2016 belde zijn moeder de hulpdiensten: het jongetje was buiten bewustzijn geraakt. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis, maar het was te laat: Tony overleed.

,,Het kind was het slachtoffer van wekenlang geweld door zijn stiefvader’’, zei de openbaar aanklager later. ,,Hij zat onder de blauwe plekken en bloeduitstortingen. Maar de doodsoorzaak waren een gescheurde milt en alvleesklier, veroorzaakt door slagen en stompen in de buik.’’

De stiefvader werd in 2021 in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel. De moeder van de peuter kreeg vijf jaar cel. Maar tijdens hun proces richtten de ogen zich ook op ‘getuigen’: mensen die vermoedden dat Tony werd mishandeld en die níet aan de bel trokken. ,,In het flatgebouw waar Tony woonde, heeft iedereen hem wel eens horen huilen’’, zei de rechter.

Op de eerste rij

Jonathan Lautour woonde recht onder het appartement van Tony. Hij hoorde dat er klappen werden uitgedeeld en dat er geschreeuwd werd. Dat gebeurde regelmatig en vaak al om 07.00 uur. ,,Ik heb het gemeld bij de verhuurder’’, vertelde Lautour in de rechtszaal.

Maar waarom niet bij de politie, vroeg de rechter. ,,Omdat ik niet zeker wist wat er gebeurde. Ik kan niet door muren heen kijken.’’ En de buurman was bang: hij had zelf een zieke partner thuis en vreesde dat de stiefvader verhaal zou komen halen. ,,Hij was bedreigend.’’

Belangenorganisaties reageerden ontzet. ,,Wat u doet is wat 70 procent van alle Fransen doen. Maar bij twijfel zou het belang van het kind altijd voorop moeten staan’’, aldus kinderorganisatie Enfance et Partage in de rechtszaal.

Lautour werd aangeklaagd en vervolgd wegens het ‘niet melden van mishandeling’ en het ‘niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar is’. ,,Dat was opmerkelijk, want er zijn héél veel mensen die geweten moeten hebben dat Tony mishandeld werd’’, vertelt Monique Derrien, een Noord-Franse journalist die de zaak al sinds 2016 op de voet volgt. ,,Er was een oma, een schooljuf, vrienden, noem maar op; ze wisten ervan, maar deden niets.’’

‘Zijn gezicht leek wel een paasei’

Tijdens de rechtszittingen kwam een vriendin van de moeder van Tony aan het woord. ,,Op een dag zag ik hem en zijn gezicht was helemaal blauw: het leek wel een paasei. Zijn moeder zei dat hij van de trap was gevallen. Maar Tony zelf zei dat hij werd geslagen door zijn stiefvader.’’

Ook Tony’s oma krabde zich wel eens achter de oren. ,,Maar elke keer kreeg ik van zijn moeder te horen dat alles in orde was.’’ Een buurvrouw hoorde ruzies en het huilen van Tony. ,,Zijn moeder zei me dat Tony gewoon een druk jongetje was en dat hij was gevallen.’’

Een lerares zag blauwe plekken en wilde een aanklacht indienen. Maar ze was bang te worden beschuldigd van laster. Een sociaal werkster werd benaderd. Die zei dat het haar domein niet was.

Televisieoptreden

Allemaal deden deze getuigen hun verhaal tegenover de rechter, maar alleen Lautour werd vervolgd. ,,Ik vermoed dat het te maken heeft met een televisieoptreden van hem in 2016’’, vertelt Derrien. ,,Toen vertelde hij uitgebreid wat hij allemaal had gehoord van de ruzies en de klappen. In duidelijke en schokkende bewoordingen. Dat heeft het OM hem niet in dank afgenomen.’’

Quote Als de politie destijds op tijd was gewaar­schuwd, had Tony in 2016 gewoon nog kerst kunnen vieren Aanklager Matthieu Bourrette

Lautour werd tijdens een eerste rechtszaak in 2019 vrijgesproken. Er zou hem niets te verwijten zijn. Justitie ging in hoger beroep, maar ook daarin werd Lautour in 2020 vrijgesproken. Het OM stapte naar het Hof van Cassatie. Dat zette in juni vorig jaar een streep door het laatste vonnis, en daarom begint de zaak dze week opnieuw.

Op tijd

De buurman verschijnt daarmee voor de vierde keer voor de rechter. Volgens het OM is dat cruciaal. ,,Als de politie destijds op tijd was gewaarschuwd, had Tony in 2016 gewoon nog kerst kunnen vieren’’, zei aanklager Matthieu Bourrette.

Journaliste Derrien: ,,Lautour heeft het gevoel dat justitie hem per se aan de schandpaal wil nagelen. Ik denk dat justitie vooral een voorbeeld wil stellen. Dat de buurman daarvoor wordt gebruikt, is vooral symbolisch, justitie heeft geen celstraf tegen hem geëist.’’

De Franse rechtbank doet vermoedelijk over enkele weken – en voor de vierde keer – uitspraak.

