Justitie Oostenrijk vraagt parlement om opheffing immuniteit Kurz

david guetta wint DJ Mag blundert bij awardshow met Martin Garrix: ‘Spel op zijn minst mijn naam goed’

14 oktober Martin Garrix heeft de organisatie van de Top100 DJs-awardshow er woensdag via Instagram op gewezen dat ze zijn naam verkeerd hebben gespeld. Op een groot scherm in AFAS Live stond bij de bekendmaking van zijn nummer 2-positie ‘Martin Garixx’ in plaats van Martin Garrix.