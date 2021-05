Justitie wil blunder goedmaken en gaat in beroep in moordzaak Bas van Wijk

Politie schaalt op in klopjacht op militair, scherp­schut­ter liet afscheids­brief achter

16:01 De voortvluchtige Belgische militair die virologen bedreigde vormt een ‘ernstig en zeer nabij’ gevaar. De Belgische autoriteiten hebben het dreigingsniveau rond zijn persoon opgeschroefd naar het hoogste dat België kent. Het algemene dreigingsniveau blijft wel ‘gemiddeld’, laat de Belgische tegenhanger van de NCTV weten. De politie in de Nederlandse provincie Limburg is alert, maar heeft op dit moment geen rol in de zaak. De Belgische premier Alexander De Croo is verbijsterd over de gang van zaken. ,,Onaanvaardbaar dat iemand op de terroristenlijst toegang krijgt tot wapens.”