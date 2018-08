Justitiemedewerker lekte adres van verdachte steekpartij in Chemnitz

Justitie in de Duitse stad Chemnitz heeft een medewerker geschorst die het officiële arrestatiebevel tegen een verdachte van een steekpartij zou hebben gelekt. De zaak veroorzaakte de afgelopen dagen opschudding in Duitsland.

De steekpartij was zaterdag en kostte de 35-jarige Daniel H. het leven. Een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees zijn als verdachten gearresteerd. Het incident leidde zondag en maandag tot protesten en rellen in de stad. De Duitse politie houdt rekening met meer protestacties tegen immigranten.

Protestmars

De extreemrechtse groep Pro Chemnitz hield vanavond een protestmars voor de ingang van het stadion van Chemnitz FC. In dat voetbalstadion kwamen burgers samen voor een 'spreekuur' met premier Michael Kretschmer van de deelstaat Saksen over de spanningen na de dodelijke steekpartij van zaterdag.

Twee eerdere demonstraties van de beweging mondden uit in rellen en geweld. Gisteravond werd in de stad Wismar, in het noorden van Duitsland, een 20-jarige Syriër uitgescholden en in elkaar geslagen door drie mannen.

Rechts-extremistisch

Het gewraakte arrestatiebevel kwam via rechts-extremistische kringen op internet terecht en werd daarna breed gedeeld. In het arrestatiebevel stonden details over de steekpartij en het adres van een van de verdachten. Justitie werd door de zaak in verlegenheid gebracht.

Hoewel het gisteren rustig was in de stad, heeft de lokale politie hulp gekregen van de landelijke politie. Diverse organisatie willen de komende dagen gaan demonstreren.

Spanningen

De spanningen in met name het voormalige Oost-Duitsland zijn gestaag opgelopen sinds bondskanselier Merkel in 2015 de deur openzette voor een miljoen asielzoekers. Volgens extreemrechts gaat dat ten koste van de levenskwaliteit en de veiligheid van Duitsers in het armlastige deel van de Bondsrepubliek.

De jacht op buitenlanders riep in de internationale media akelige associaties op met het verleden. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert sprak in Berlijn van een 'heksenjacht op mensen met een ander voorkomen'.

Volledig scherm De extreem-rechtse groepering "Pro Chemnitz" betoogde vanavond om 18 uur voor de ingang van het stadion van Chemnitz FC. © AFP

Volledig scherm Een foto van het 35-jarige slachtoffer omringd door bloemen en kaarsjes. © Ralf Hirschberger/dpa

Volledig scherm Een stuk karton met de boodschap: "Pak hun messen af, anders bezetten wij jullie kantoren" tussen de bloemen voor het Duitse slachtoffer. © Ralf Hirschberger/dpa

Volledig scherm FILE - In this Aug 27, 2018 file photo protesters light fireworks during a far-right demonstration in Chemnitz, Germany, after a man has died and two others were injured in an altercation between several people of "various nationalities" in the eastern German city of Chemnitz on Sunday. (AP Photo/Jens Meyer, file) © AP

Volledig scherm Protesters hold placards during a rally of right-wing groups to protest against the violent events of Chemnitz, where a 35-year-old man was stabbed to death after an argument on Sunday, in Cologne, Germany, 28 August 2018. Photo: Henning Kaiser/dpa © Belga/DPA/Henning Kaiser/dpa