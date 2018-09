Kajak van vermiste Arjen Kamphuis gevonden

De 47-jarige Arjen Kamphuis Kamphuis, die als consultant betrokken was bij Wikileaks en een ervaren hiker is, was op vakantie in het Scandinavische land. Hij zou op 22 augustus terugkeren naar zijn woonplaats Amsterdam, maar zat niet op zijn vlucht. Toen hij verschillende afspraken miste, sloegen zijn vrienden en familie alarm. Kamphuis is voor de laatste keer gezien toen hij op 20 augustus uit checkte bij zijn hotel in Bodø. Tien dagen later stond de mobiele telefoon van Kamphuis nog even aan. Sinds zondag zijn ook twee Nederlandse agenten in Bodø om te helpen bij het onderzoek.