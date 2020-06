Kans is groot dat president Macron op zoek moet naar nieuwe premier

Profiel Nieuwe president Suriname werd in Nederland opgeleid tot agent: ‘Zwemmen kon hij niet’

20:41 Chan Santokhi (61) won de Surinaamse verkiezingen en volgt Desi Bouterse op als president. Bijna een leven lang streed hij tegen corruptie, vaak tegen die van rivaal Bouterse. Een gevaarlijke missie, die in Apeldoorn begon. ,,Zwemmen? Dat kon Channie niet. Het was altijd afwachten of hij wel kwam bovendrijven.’’