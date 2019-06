Kapitein rampschip had al ongeval in Nederland

Nederlan­der vast in België voor zware mishande­ling stiefzoon­tje

13:13 Een 28-jarige Nederlander zit in een Belgische cel omdat hij zijn stiefzoontje ernstig zou hebben mishandeld. De peuter uit Bissegem ligt in comateuze toestand in een ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek, meldt het Openbaar Ministerie in Kortrijk.