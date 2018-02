Kater voor tweesterrenchef: 'onbetaalbare' wijn gestolen

De boeven zijn er afgelopen nacht vandoor gegaan met ongeveer 250 peperdure flessen. Het gaat bijvoorbeeld om flessen Château d'Yquem, Pétrus, Margaux, Mouton-Rothschild en Cheval Blanc (alle uit de Bordeauxstreek) en zeldzame Bourgognes en peperdure crus uit de Rhônevallei. De oudste flessen zijn uit de jaargangen 1952, 1954 en 1956 en zijn onder meer gekocht door de vader en de grootvader van de huidige chef. ,,Het gaat ons dan ook minder om de financiële waarde. Die is onschatbaar. Maar het gaat ook om wat we als familie hebben opgebouwd. Er zitten ook veel flessen in uit de jaargangen 1978 en 1979, de geboortejaren van mijn echtgenote Magalie en mij.''

Jean Sulpice had het prestigieuze restaurant in Talloires, onder de rook van Annecy, vorig jaar van zijn vader overgenomen. Hij presteerde het om binnen een jaar een tweede ster erbij te koken en werd door het gastronomische magazine Gault et Millau uitgeroepen tot 'Chef van het Jaar'. Na het feest van afgelopen maandag is hij nu ontroostbaar. ,,Ze wisten precies waar ze voor kwamen. Ze hebben geen enkele fles jonger dan de jaargang 2000 gestolen'', aldus de chef, wiens restaurant nog gesloten was en vrijdag weer opengesteld gaat worden. ,,Dat zijn we nog steeds van plan, maar we kunnen niet alle wijn bieden die op onze wijnkaart staat'', aldus de chef.