Katholieke kerk is de klos: ‘blauwe envelop’ met 100 miljoen euro aan naheffing

Verdachte steken Nederlands meisje (10) en oma in Zweden herinnert zich niks

De man die donderdag in de Zweedse stad Göteborg een 10-jarig Nederlands meisje zwaar verwond zou hebben zegt zich niks te herinneren van het incident. Dat melden verschillende Zweedse media. De verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid in de rechtbank van Göteborg.