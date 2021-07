Keiharde Joodse-Palestijnse rap met schelden over en weer... moet juist voor verzoening zorgen

Hoop voor festivals: uitbraak op megafesti­val Servië met tienduizen­den bezoekers blijft uit

20 juli Een flinke opsteker voor festivals en andere grote buitenluchtevenementen: op het vierdaagse EXIT Festival in Servië is na wetenschappelijk onderzoek géén corona-uitbraak geconstateerd, bevestigt een Servische gezondheidsautoriteit. Het eerste grote festival sinds de pandemie, dat van 8 tot en met 11 juli in Novi Sad plaatsvond, werd dagelijks door bijna 50.000 bezoekers bezocht, onder wie enkele honderden Nederlanders.