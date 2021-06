Keiharde klap voor drugsmaffia: criminelen kochten gekraakte telefoons van politie

De politie in zestien landen heeft in een unieke operatie maandenlang de communicatie van topcriminelen kunnen onderscheppen. De criminelen dachten niet te kraken cryptotelefoons in handen te hebben. In werkelijkheid waren de telefoons afkomstig van de politie, die daardoor alles kon afluisteren.

In tal van landen regende het in de nacht van zondag op maandag arrestaties, waaronder in Nederland. Hoewel morgenochtend pas een persconferentie in Den Haag wordt gegeven over de enorme politieoperatie, was gisteravond al duidelijk dat de internationale drugshandel een enorme slag is toegebracht.

Door het onderzoek worden niet alleen drugsbendes opgerold, maar de operatie legt ook corruptie binnen Nederland bloot, zegt een bron dichtbij het onderzoek. ,,Veel drugsbendes zullen nerveus zijn en moeilijk slapen”, aldus de Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg. In Zweden is een bekende drugsbaron gearresteerd. Ook in Noordrijn-Westfalen en andere Duitse regio’s zijn meer dan honderd doorzoekingen geweest.

Stemvervormers

In een grote undercoveroperatie is de politie erin geslaagd om cryptotelefoons te verkopen aan criminelen, zo schrijven Duitse media. De telefoons zouden niet te kraken zijn. In werkelijkheid kon de politie maandenlang meeluisteren met de gesprekken. Criminelen belden zelfs met stemvervorming, maar ook die kon de politie op afstand uitschakelen.

Maar liefst zestien landen werkten mee aan de politieoperatie, die om die reden uniek wordt genoemd. Volgens Europol zijn dat naast Nederland ook Zweden, Australië, Denemarken, Estland, Finland, Canada, Litouwen, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Schotland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, de Verenigde Staten en Oostenrijk.

Harde klap

Het is voor de georganiseerde misdaad opnieuw een harde dreun. Eerder werden de Nederlandse aanbieders Ennetcom, PGP Safe, Encrochat en Sky al onderuit getrokken door internationale politiesamenwerkingen. Door de miljoenen berichten die via de servers van Ennetcom in 2016 werden gekraakt zijn tal van criminelen door justitie succesvol vervolgd.

Afgelopen week nog werd Richard R., alias Rico de Chileen, tot elf jaar cel veroordeeld. Ook de immense liquidatiezaak Marengo tegen de bende van Ridouan Taghi is grotendeels gebouwd op bewijs dat afkomstig is uit de servers van deze cryptonetwerken.

Vorig jaar bleek dat de politie bij Encrochat in staat was om drie maanden lang berichten die criminelen aan elkaar stuurden live mee te lezen. Het leidde tot honderden aanhoudingen en recordvangsten van in beslag genomen cocaïne. Een paar maanden geleden volgde Sky, waarna de Nederlandse politie opnieuw victorie kraaide. ,,Daardoor blijft geen crimineel meer buiten beeld”, zei recherchechef Andy Kraag toen.

Druk op recherche groeit

Door het kraken van wéér een nieuw netwerk blijft de druk op de recherche groeien. Door het succesvol neerhalen van Encrochat en Sky heeft de recherche nu al meer zaken dan het eigenlijk aan kan. .,,Het is een geweldig knap stukje werk, maar het werk loopt ons nu al door Sky en Encrochat over de schoenen,” zegt een opsporingsbron.

Bekijk hieronder onze video’s over Ridouan Taghi en het Marengo-proces: