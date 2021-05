Kenny werd onterecht beschuldigd van pedofilie: ‘Mijn vriendin vertrok meteen met onze baby’

Zijn vriendin ontving de brief van een deurwaarder en vertrok meteen met hun baby van vier maanden. Kenny reageert aangeslagen in een gesprek met VTM Nieuws (video hierboven). ,,Dit was de hel, stel dat ik naar de gevangenis moest voor niks.”

,,Zijn vrouw had die dagvaarding gevonden. Ik hoef niet te vermelden dat dat geen aangenaam gesprek was”, reageert de raadsman van het onfortuinlijke slachtoffer. Kenny V. weet nu al dat hij 18 mei vrijspraak krijgt. Zijn naamgenoot zal zich dan op een later tijdstip moeten verantwoorden. ,,Ze zullen die zaak terug op zitting brengen, vermoed ik. Dat kan via verschillende wegen, rechtstreeks via de raadkamer, via de onderzoeksrechter of via dagvaarding van het parket”, besluit de advocaat.