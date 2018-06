Kerncentrale Doel ligt volledig stil

De kernreactor van Doel 4 in België ligt sinds gisterenavond stil door een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Dat is bevestigd door communicatiemanager Nele Scheerlinck. De andere drie reactoren lagen al stil, waardoor de volledige kerncentrale in de haven van Antwerpen nu buiten bedrijf is.

De heropstart van Doel 4 is uitgesteld tot morgenavond 23.00 uur. Vanmorgen nog verwachtte het Belgische energiebedrijf Electrabel dat de reactor vanavond al opnieuw opgestart zou kunnen worden. ,,Er zullen eerst nog wat extra controles gebeuren. Bij elke stilstand worden heel wat inspecties en controles gedaan, omdat die bij werking van de reactor niet kunnen gebeuren", zegt Scheerlinck.

Alle reactoren stil

Door het uitvallen van Doel 4 liggen alle reactoren in de kerncentrale van Doel plat. ,,Dat één van de reactoren uitvalt, is niet zo uitzonderlijk", aldus Scheerlinck. ,,Gemiddeld is er wereldwijd één automatische stop per reactor per jaar. Dat alle vier de reactoren uit liggen, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak."



Of het de eerste keer is dat alle reactoren uit liggen, kon de woordvoerster niet met zekerheid zeggen.

Eerste prioriteit

De nucleaire veiligheid blijft de eerste prioriteit, zegt de woordvoerster. ,,We proberen de onderhoudsperiodes zo te plannen dat het niet allemaal samenvalt, maar de veiligheid primeert altijd op commerciële en andere belangen. Dat Doel 1 en 2 stil zouden liggen voor onderhoud lag al heel lang vast. Doel 3 zal begin augustus normaal kunnen opstarten." Ook in de andere kerncentrale, die van Tihange, ligt een van de reactoren stil voor onderhoud.

Geen probleem voor bevoorrading

Het uitvallen van alle reactoren zorgt niet voor problemen in de elektriciteitsbevoorrading, zegt Scheerlinck. ,,Electrabel kan dat opvangen. Wij kunnen nog steeds aan al onze klanten elektriciteit leveren." De kerncentrale van doel vertegenwoordigt ongeveer 15 procent van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit in België.

De vier kernreactoren, die in gebruik genomen werden in de periode 1975 tot 1985, hebben een totaal vermogen van 2.905 MW. Doel 4 is de grootste met een vermogen van 1.039 MW.

De oorzaak van het uitvallen van Doel 4 ligt in een defect op de vermogensregeling van de stoomturbine. ,,Die turbine wordt elektronisch aangestuurd en je kan het vermogen daarvan bijstellen. Op die elektronische regeling is er gisterenavond een defect opgetreden. Daardoor is de turbine uitgeschakeld. Als de turbine niet meer draait, heeft het ook geen zin meer om te produceren met de reactor, en wordt die ook automatisch uitgeschakeld. Dat alles is standaardprocedure en gebeurt volledig automatisch. Er is nooit gevaar geweest voor de bevolking, de omgeving of de installaties", zegt Scheerlinck

Kernuitstap

Oppositielid Kristof Calvo van Belgische politieke partij Groen reageert intussen scherp: ,,De kernuitstap is gewoon aan het gebeuren. Bijna iedereen weet: oude kerncentrales zijn niet de oplossing, maar het probleem", aldus Calvo op Twitter. ,,Tijd om ze echt te sluiten."