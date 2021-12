Kerstboom vat vlam in Pennsylvania: vader en twee kinderen komen om

Nooit eerder vonden wetenschap­pers zo'n intact fossiel van dinosaurus-ei

Nog nooit eerder is er zo'n gedetailleerd fossiel gevonden van een babydinosaurus opgekruld in een ei. Voor wetenschappers is Baby Yingliang, de naam die ze aan de dino hebben gegeven, opnieuw een bevestiging van de relatie tussen dinosauriërs en vogels.

22 december