'Kerstman' Barack Obama verrast zieke kinderen

Obama, die tijdens zijn presidentschap tevergeefs probeerde een nieuw zorgstelsel in de VS te introduceren, richtte ook nog kort het woord tot de staf van het ziekenhuis. ,,Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik heb de kans gekregen om deze geweldige kinderen en hun families te ontmoeten in een periode die moeilijk voor hen is. Als vader van twee kinderen (de 20-jarige Malia en de 17-jarige Sasha, red.) kan ik me voorstellen dat het voor de hen heel belangrijk is om mensen te helpen die naar ze luisteren, hulp bieden en hun hand vasthouden. Dit is waar de echte kerstgedachte over gaat.”