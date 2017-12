Kerstman Obama verrast kinderen met zak vol cadeaus

Opnieuw lange straffen geëist tegen stel dat man vermoordde en invroor

20:22 Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep 27 jaar celstraf geëist tegen Isabel D. (42), de Belgische vrouw die haar Nederlandse man om het leven bracht en bijna een jaar bewaarde in de vrieskist in haar woning. Tegen de man die daarbij hielp is 20 jaar geëist. De zaak staat bekend als de diepvriesmoord.