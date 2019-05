Kiezers in 21 EU-landen naar stembus: stijging eurosceptici verwacht

Frankrijk en Italië

De Liga van Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wordt naar verwachting een van de grote winnaars. De Italiaanse leider, gedragen door zijn anti-migranten speech, plaatste gisteren een video op Twitter vergezeld van de boodschap “Nee tegen Eurabia”. De RN van zijn bondgenoot Marine Le Pen, leider van extreem-rechts in Frankrijk, staat bovenaan de lijst van stemintenties in Frankrijk.

Eurosceptische alliantie

De twee extreem-rechtse bondgenoten hopen een brede alliantie te vormen van nationalistische, eurosceptische en populistische partijen. Deze krachten hadden al vooruitgang geboekt in 2014, maar ze blijven versplinterd in verschillende groepen in het Europees Parlement.

Vanaf 18 uur

Officiële uitslagen mogen vandaag pas vanaf 23.00 uur worden vrijgegeven. Nationale exitpolls worden vanaf 18.00 uur verwacht. Het Europees Parlement geeft op basis hiervan tijdens een uitslagenavond in Brussel om 20.15 uur een eerste globale inschatting van de resultaten, verdeeld over de huidige politieke groepen in het parlement. Drie uur later volgt een nieuwe prognose waarin voorlopige uitslagen uit achttien lidstaten zijn verwerkt. Die worden in de loop van de nacht aangevuld met nieuwe cijfers.