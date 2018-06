Kim en Trump spreken elkaar 45 minuten onder vier ogen

Vijftien liter zwembadrei­ni­ger had aanslagen Parijs en Brussel in kiem kunnen smoren

19:45 In augustus 2015 werd in een Nederlands dorp een Audi gestolen. Die wagen dook later op in Molenbeek. Tijdens een huiszoeking die daarop volgde, werd een briefje gevonden dat de terreur van Islamitische Staat in de kiem had kunnen smoren, zo blijkt uit nieuwe documenten uit het onderzoeksdossier dat Het Laatste Nieuws in handen kreeg.