‘Kim geeft zijn kernwapens niet op, die vormen zijn levensverzekering’

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar in mei. De top maakt nu al wereldwijd de tongen los. Twee van die rouwdouwers, gaat dat wel goed? ,,Praten is altijd beter dan vechten.''

Ze hebben, behalve hun opmerkelijke kapsels, meer gemeen dan ze toe willen geven: Heetgebakerd, niet gediend van tegenspraak, eigengereid en ogenschijnlijk gespeend van ieder talent voor diplomatie. Donald Trump en Kim Jong-un hebben elkaar afgelopen maanden beschimpt wanneer ze maar konden. Ze pochten met megafoons over hun nucleaire slagkracht en de wereld huiverde dat alleen een nucleaire oorlog met miljoenen slachtoffers het geschil zou kunnen slechten.

Opdondertje

Nu gaat de 1.90 meter lange Amerikaan aan één tafel zitten met het 1.70 meter metende Noord-Koreaanse opdondertje. Donald Trump - de zelfbenoemde dealmaker - heeft nauwelijks ervaring met dergelijke toppen. Aan de andere kant: de Noord-Koreaanse dictator heeft voor zover bekend ook nooit direct onderhandeld met een ander staatshoofd. Tussen de twee landen staat 65 jaar aan wantrouwen; de Koreaanse Oorlog tussen de communisten en de vrije wereld eindigde in 1953 met een wapenstilstand, maar werd nooit formeel beëindigd.

Sceptisch

Als het Trump lukt om de kernoorlog-dreiging af te wenden, zou dat een prestatie van formaat zijn. Volgens Zuid-Korea wil Kim zijn kernwapens opgeven, maar daar wordt sceptisch op gereageerd. ,,Gezien vanuit de historie is het maar zeer de vraag of het iets op gaat leveren, maar praten is altijd beter dan niet praten'', zegt Jaap De Hoop Scheffer, voormalig minister van buitenlandse zaken en oud secretaris-generaal van de NAVO.

Wat Trump precies beoogt is onduidelijk. Zijn besluit om te gaan praten heeft hij onafhankelijk van zijn ministerraad genomen. De motieven van Jong-un zijn nog schimmiger. Beiden zitten op een eigen manier in de penarie. Noord-Korea zucht onder de economische sancties. Trump heeft het thuis zwaar: zijn stafleden lopen weg, het Ruslandonderzoek zaagt aan zijn stoelpoten, en zijn huwelijk zit in een dip vanwege zijn affaire met een porno-actrice.

,,Een ding is Donald Trump toevertrouwd'', zegt voormalig minister van buitenlandse zaken Ben Bot. ,,Hij zal dit topoverleg publicitair geweldig uitbuiten en laten zien dat de Obama's en de Hillary's niks voor elkaar kregen en dat hij toch maar mooi aan de onderhandelingstafel zit doordat hij de sancties heeft aangescherpt waardoor de Noord-Koreanen bang werden. Het zal Trump weinig kunnen schelen of het overleg tot iets leidt. Het overleg wordt zijn gloriemoment, dat hij de man is die vastgelopen situaties kan doorbreken.''

Quote Trump zal zeggen: dit lukte de Obama's en de Hillary's niet en mij wél Ben Bot

Er zit volgens de De Hoop Scheffer een groot risico aan het gesprek. ,,Trump is opgegroeid met transacties en deals. In de internationale diplomatie worden ook deals gesloten. Het grote risico van deze constructie is dat er geen beroepsmogelijkheid is. Als eerst de ministers van buitenlandse zaken zouden praten en dat mislukt dan kun je nog een stap hoger. Nu niet meer. Normaal gesproken bouw je het op. Als het slaagt is het geweldig, maar als het niet lukt om een deal te maken, wat dan?''

Er is onderhandelingsruimte, maar ieder scheutje water bij de wijn ligt gevoelig. Als Trump vraagt om de kernproeven en rakettesten te beëindigen dan zal Kim meteen eisen dat de Amerikanen stoppen met de militaire oefeningen en dat de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea - nog altijd zo’n 30.000 man sterk - vertrekken.

Gruwel

Bot ziet niet gebeuren dat Jong-un zijn kernwapenarsenaal opgeeft, maar denkt dat er hoe dan ook winst zit in het overleg. Het zal tot rust leiden in de regio, de oorlogsdreiging zal even afnemen. ,,Maar niemand heeft de illusie dat dit leidt tot een Noord-Korea zonder kernwapens.'' De Hoop Scheffer is het met hem eens: ,,Kim Jong-un wil hereniging van beide Korea’s op Noord-Koreaanse voorwaarden. Dat is de Amerikanen uiteraard een gruwel. Zuid-Korea wil vooral rust en geen militair conflict daarom zijn ze dit diplomatieke offensief gestart en Trump gaat erop in. Maar Kim Jong-un geeft zijn kernwapens niet op, want die zijn letterlijk en figuurlijk zijn levensverzekering. Hij zal proberen om een grotere afstand te krijgen tussen Zuid-Korea en de grote Amerikaanse bondgenoot.''

Bot denkt dat 'little rocket man' - zoals Trump de Noord-Koreaanse leider noemde - niet verder zal gaan dan een toezegging om zijn kernwapens niet verder te ontwikkelen of uit te breiden. ,,Maar daar zal hij heel veel voor terugvragen. Trump zal meer moeten betalen dan hij krijgt. Maar het is een geruststelling voor de wereld dat het even kalm is.''