Kim heeft BMI van 45, voedselrantsoen Noord-Koreaan nog maar 300 gram per dag

Noord-Koreanen die geheel afhankelijk zijn van staatswinkels krijgen nog maar 300 gram voedsel per persoon per dag, bijna de helft van het oorspronkelijke rantsoen. Dat blijkt uit een uitgelekt memo bij de Verenigde Naties.

Historicus Remco Breuker, gespecialiseerd in Noord-Korea, stelt dat het memo bewust is gelekt om duidelijk te maken dat de wereld, met Trump voorop, de Noord-Koreanen laat creperen als de VN-sancties in stand blijven. Een opmerkelijk en ongemakkelijke boodschap die het Noord-Koreaanse regime de nodige kopzorgen moet hebben bezorgd. De mislukte oogsten leggen immers het falen van de communistische heilstaat bloot. ,,Al zal er altijd wel een manier worden gevonden om anderen - Japen, de VS en Zuid-Korea - de schuld te geven.’’

De Noord-Koreaanse VN-ambassadeur Kim Song schrijft in het document, dat in handen is van het Amerikaanse NBC News, dat zijn land vorig jaar 503.000 ton minder voedsel produceerde dat een jaar eerder. Dat komt volgens hem door ongekend hoge temperaturen, de droogte, zware regenval en de internationale strafmaatregelen tegen het regime in Pyongyang. Hij noemt de sancties ‘barbaars en inhumaan’. Hij wil voedselhulp van internationale organisaties.

Volgende week ontmoet dictator Kim Jong-un de Amerikaanse president Donald Trump. De inzet is duidelijk: Kim wil de sancties van tafel. Hij kan zelfs zijn uitgebreide leger met moeite voeden.

Ondervoeding onvermijdelijk

Van 300 gram voedsel kan een mens domweg niet leven. Het Voedingscentrum zegt dat een gezonde mix van eiwitten, koolhydraten, fruit. groente en zuivel per dag per persoon 2 kilo weegt. Ondervoeding is onvermijdelijk met zo weinig eten. Noord-Korea heeft, zoals alle communistische staten in het verleden, grote moeite om de landbouwproductie op peil te houden. Het decennialange voedselgebrek heeft grote gevolgen. Een Noord-Koreaan is 15 centimeter korter dan een Zuid-Koreaan. De levensverwachting is 67 jaar, terwijl de broeders en zusters in het zuiden dik 80 worden.

Kim zelf is een corpulent mannetje (1,70 meter, 130 kilo). Met een BMI van 45 is de dikke dictator morbide obees. ,,Voor hem gelden andere wetten. Hij is de grote leider, een levende god, niet echt een mens. Maar kijk eens naar de elite om hem heen. Die mensen zijn niet dik.’’

Grijze markt

Wat krijgen de Noord-Koreanen met die 300 gram? ,,Het zal geen vlees zijn. Met geluk is het rijst, maar het zal waarschijnlijk een graansoort zijn.’’ Breuker verwacht dat niet heel veel mensen keihard worden getroffen. ,,Er is een levendige grijze markt met voedsel, gedreven door mensen die kippen houden in een schuurtje, konijnen op een balkon of iets meer produceren dan gemeld en dat overschot verkopen. Het wordt gedoogd, want zonder die grijze markt verhongert het land. En er is veel illegale import uit China. Grenswachten worden omgekocht. De grens met Zuid-Korea is potdicht, maar die met China is zo poreus als wat.’’

In de jaren 90 leidde het voedseltekort tot een hongersnood in Noord-Korea. ,,Een ongelooflijke slachting. Er waren berichten van bergen opgestapelde lijken. De schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 500.000 tot 3 miljoen.’’ Kim zal een nieuwe humanitaire ramp ten koste van alles willen voorkomen. ,,Er ontstaat een volkswoede als het weer zover komt. Als je je kinderen ziet sterven ben je tot alles in staat. Dit regime overleeft geen tweede hongersnood.’’