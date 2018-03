Kim in China? Trein met Noord-Koreaanse delegatie verlaat Peking

Het bezoek aan China zou een voorbereiding voor de topontmoeting zijn die Kim mogelijk houdt met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap hoopt het bewind in Pyongyang dat het bezoek leidt tot betere betrekkingen tussen China en Noord-Korea.



Yonhap heeft geen bevestiging dat Kim Jong-un zelf in de trein zit. Sinds hij in 2011 aan de macht kwam, is Kim voor zover bekend nog niet naar het buitenland gereisd. De krant South China Morning Post ziet het bewijs dat Kim China heeft bezocht in de trein zelf. Die is gepantserd en naar verluidt uiterst luxueus.