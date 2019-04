Kim Jong-un accepteert uitnodiging Poetin voor bezoek aan Rusland

‘Radicaal-islamiti­sche groep pleegde aanslagen met hulp uit buitenland’

22 april De radicaal-islamitische organisatie National Thowheeth Jama’ath (NTJ) zit achter de golf van bloedige aanslagen in Sri Lanka. Dat heeft minister Rajitha Senaratne vandaag bekendgemaakt. De Sri Lankaanse regering denkt dat de terreurgroep is geholpen door een internationaal netwerk van terroristen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 290, onder wie tientallen buitenlanders.