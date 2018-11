Kim Jong-un bij test geavanceerd wapen

Top met Trump

De Amerikaanse president Donald Trump sprak recent regelmatig over grote vooruitgang in de onderhandelingen met Noord-Korea. In juni had hij in Singapore een historische top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim zei daar bereid te zijn tot nucleaire ontwapening. Concrete beloftes over hoe en wanneer hij de nucleaire wapens zou afbouwen, bleven sindsdien echter uit. Ook is nog onduidelijk welke tegenprestatie hij van de VS verwacht.