Kim Jong-un doet een Game of Thrones

Het is alsof we kijken naar een scene uit Game of Thrones , zo galoppeert Kim op de flanken van de Paektusan, de 'witte berg’ en ook de hoogste berg op het Koreaanse schiereiland. Hij riep daarna het volk op vol te houden onder de last van Amerikaanse sancties. Dat laatste doet Kim wel vaker, maar zelden zo demonstratief te paard.

KCNA publiceert een hele serie paardenfoto’s. Behalve in de sneeuw galoppeert de dictator ook romantisch door een bos en poseert hij in het voor toerisme ontwikkelde gebied Samjiyon.

Heilige plaats

De foto’s op de Paektu zijn belangrijk volgens Korea-watchers. De 2744 meter hoge berg ligt op de grens met China. In de mythologie van het Noord-Koreaanse regiem is het een van heiligste plaatsen in het land, namelijk de vermeende geboorteplaats van Kim Jong-il, de vader van de huidige leider.

Kim Jong-un ging eerder naar deze plek en steeds op belangrijke momenten. In december 2017 was hij er aan de vooravond van verzoeningsgesprekken met Zuid-Korea. In november 2014 was dit de plek waar de officiële rouw van drie jaar werd beëindigd nar de dood van Kim Jong-il.

De vraag blijft op welk plannetje Kim Jong-un nu broedt en waarop hij zijn volk wil voorbereiden. Een hervatting van de besprekingen met de Amerikanen? Of nieuwe tests met kernraketten waarop zwaardere economische sancties kunnen volgen? ,,De toestand in het land is moeilijk door de onophoudelijke sancties van vijandige krachten. Ons wachten nog meer moeilijkheden en beproevingen”, noteerde het staatspersbureau uit zijn mond.