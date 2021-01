Kim Jong-un geeft zichzelf meer macht met nieuwe titel

Noord-Korea wordt al decennialang met harde hand bestuurd door de familie Kim. Dictator Kim Jong-il kwam aan de macht na het overlijden van zijn vader in 2011. Zuid-Koreaanse analisten zagen de zus van de nieuwe leider, Kim Yo-jong, als de feitelijke 'nummer 2' van Noord-Korea. Hun voorspelling dat zij gepromoveerd zou worden op het partijcongres, lijkt echter niet te zijn uitgekomen.

Zus Kim Yo-jong keerde op de topbijeenkomst niet terug in het machtige politbureau. Dat lijkt een degradatie, maar betekent volgens waarnemers niet automatisch dat haar positie is verzwakt, schrijft Yonhap. De zus van de leider zou ongeacht haar titel een belangrijke rol kunnen spelen in het landsbestuur.