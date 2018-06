'Kim Jong-un smeekte op handen en voeten om top met Trump'

Dat schrijft The Wall Street Journal . Guiliani deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan Israël, waar hij sprak over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Hij staat eenzelfde harde lijn voor als met Noord-Korea. ,,Je moet de dynamiek veranderen en hen onder druk zetten", aldus Giuliani.

Positie

De Amerikaanse president Donald Trump blies de top twee weken geleden af, nadat een Noord-Koreaanse onderminister de Amerikaanse vicepresident Pence 'stom' noemde. Pence zei dat Noord-Korea zou kunnen eindigen als Libië als het geen deal sloot met de VS, waarop Noord-Korea opnieuw met een kernoorlog dreigde. Trump gelastte de top daarna af.



,,Daarna kwam Kim Jong-un op handen en voeten terug en smeekte om de top te laten doorgaan", zei Giuliani. ,,En dat is precies de positie waarin je hem wil hebben." Ook zei hij dat Noord-Korea bereid is om afstand van zijn kernwapens te doen, maar daar waarschijnlijk een te lang tijdpad voor zal vragen.



Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, zei na zijn uitspraken tegen persbureau Bloomberg niet te vrezen dat zijn opmerking de Noord-Koreanen in het verkeerde keelgat schiet. ,,Het waren mijn uitspraken. Ze hebben niets te maken met de regering'', benadrukte de advocaat, die naar eigen zeggen geen enkele reactie heeft gekregen vanuit het Witte Huis.