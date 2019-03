‘Kim Jong-un wil gesprekken met VS stoppen’

UPDATE Doden bij meerdere schietpar­tij­en bij moskeeën Nieuw-Zee­land

5:47 Bij twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn schietpartijen aan de gang. Politie is massaal aanwezig, de omgeving is afgezet en scholen zijn in ‘lockdown’. Volgens lokale media zijn zeker dertig doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt.