‘Kinderarbeid voor het eerst in twintig jaar toegenomen’

Het aantal kinderen dat doet aan kinderarbeid is wereldwijd voor het eerst in twintig jaar gestegen. In de afgelopen vier jaar kwamen er 8,4 miljoen kinderen bij, waarmee het totaal op 160 miljoen komt. Dat staat in een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Unicef.

Door de pandemie lopen nog eens negen miljoen kinderen volgens het rapport het risico om voor eind 2022 in de kinderarbeid terecht te komen. Dat getal kan zelfs stijgen naar 46 miljoen. Tussen 2000 en 2016 daalde de kinderarbeid nog met 94 miljoen kinderen. ,,We verliezen terrein in het gevecht tegen kinderarbeid, en het laatste jaar heeft de strijd niet makkelijker gemaakt”, zei Unicef-directeur Henrietta Fore.

Vooral veel kinderarbeid in Afrikaanse sub-Sahara

Het rapport wordt uitgebracht voorafgaand aan de internationale dag tegen kinderarbeid komende zaterdag. Een jaar geleden waarschuwde Unicef op deze dag al dat de coronacrisis zou kunnen leiden tot meer kinderarbeid. Die verwachting blijkt te zijn uitgekomen.

Vooral het aantal kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar dat arbeid verricht nam toe; zij vertegenwoordigen nu de helft van alle kinderarbeid wereldwijd. Het aantal kinderen van 5 tot 17 jaar dat gevaarlijk werk doet is gestegen met 6,5 miljoen naar 79 miljoen.

Volledig scherm Een jongen in Malawi tilt bakstenen die gebakken moeten worden. © AFP

In de Afrikaanse sub-Sahara verrichten inmiddels meer kinderen arbeid dan in de gehele rest van de wereld. Bevolkingsgroei, terugkerende crises, extreme armoede en ontoereikende sociale beschermingsmaatregelen hebben in deze regio sinds 2016 gezorgd dat nog eens 16,6 miljoen kinderen aan het werk moesten. In totaal werken hier nu 86,6 miljoen minderjarigen.

In gebieden waar enige verbetering is geboekt, zoals Azië en het Stille Oceaangebied, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, brengt de coronacrisis die vooruitgang in gevaar.

Coronacrisis

Economische klappen en schoolsluitingen als gevolg van de coronapandemie kunnen er bovendien toe leiden dat kinderen die al arbeid verrichten langere uren maken onder slechtere condities. Forte: ,,In het tweede jaar van wereldwijde lockdowns, schoolsluitingen, economische disrupties en krimpende nationale budgetten, worden families gedwongen hartverscheurende keuzes te maken.”

Quote We kunnen niet werkeloos toekijken terwijl een hele generatie kinderen gevaar loopt ILO-directeur Guy Ryder

,,De nieuwe prognoses zijn een wake-up call. We kunnen niet werkeloos toekijken terwijl een hele generatie kinderen gevaar loopt”, zei ILO-directeur Guy Ryder. ,,Inclusieve sociale bescherming stelt families in staat hun kinderen op school te houden, zelfs in economisch slechte tijden. Grote investeringen in de ontwikkeling van het platteland en fatsoenlijk werk in de landbouw zijn essentieel.”

De landbouwsector is goed voor 70 procent van alle kinderarbeid, gevolgd door 20 procent in de dienstensector en 10 procent in de industrie. Bijna 28 procent van de kinderen tussen 5 en 11 jaar en 35 procent van de groep tussen 12 en 14 jaar die arbeid verricht, gaan niet naar school.

