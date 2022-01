Kinderen leggen knuffels neer voor Dean (4): ‘Zitten met duizenden vragen’

In de zaak zitten Dave De K. en zijn 25-jarige Nederlandse vriendin Romy W. vast. Ze worden verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de kleuter. Dean logeerde bij De K. en W. in Sint-Gillis-Waas, op een paar kilometer van de grens met Zeeuws-Vlaanderen, toen hij voor het laatst levend werd gezien. De politie houdt er volgens Belgische media ernstig rekening mee dat Dean al in België is omgebracht.



Romy W. blijft volhouden dat ze onschuldig is en vraagt om haar vrijlating, zegt haar advocaat. Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse een actief aandeel had in de dood van het 4-jarige jongetje. Volgens de moeder van Dean loog W. tegen haar toen ze vroeg waar haar zoontje, die ze al lang terug verwachtte, bleef. Dave De K. was ondertussen met Dean naar Nederland vertrokken.



W. werd maandag opgepakt. Ze heeft volgens haar advocaat ‘een ongelofelijk en verpletterend besef dat zij mogelijk de laatste was die Dean levend gezien heeft’. W. zou ‘geschokt en verbijsterd’ zijn door de dood van de kleuter omdat ‘ze ook een band met Dean had’. Volgens haar advocaat zal ze meewerken aan het onderzoek om aan het licht te brengen wat er precies is gebeurd.