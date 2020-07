Kinderen overleven sprong uit brandend appartement

videoTwee kleine kinderen zijn op miraculeuze wijze gered uit hun brandende flat in Grenoble, in zuidoost-Frankrijk. Ze sprongen allebei uit het raam, op de derde verdieping. Beneden op straat hadden zich buurtbewoners verzameld die de kinderen in hun armen opvingen.

De beelden gaan inmiddels razendsnel heel Frankrijk over. ,,Ik deed mijn raam open en zag het appartement in brand staan’’, vertelde overbuurvrouw Souhaila Saidi, die haar telefoon pakte en de redding filmde.

De brand ontstond gistermiddag in een hoog flatgebouw in Grenoble. Twee kinderen verschenen daarna bij het raam van de woning. Op de beelden is te zien hoe uit datzelfde raam grote dikke zwarte rookwolken opstijgen, terwijl de vlammen van het balkon ernaast slaan.

Duikeling

De oudste van tien pakt de jongste van drie vast en hangt hem uit het raam. Hij houdt hem vast aan zijn kleren en laat hem na enkele seconden vallen waarna het jongetje een duikeling maakt van een tiental meters. Op straat heeft zich dan al een groep mensen verzameld die de peuter opvangen. Kort erna springt ook de oudste uit het raam, ook hij wordt door de buurtbewoners opgevangen.



,,Die twee kinderen zaten in de val, in hun brandende appartement’’, twitterde burgemeester Éric Piolle. ,,En het zijn de bewoners die ze op heroïsche wijze hebben gered.’’ ,,Omdat mensen elkaar helpen is een drama voorkomen’’, zei de filmende ooggetuige Saidi, die op de landelijke televisie werd geïnterviewd. ,,Ik zou zeggen: bravo en bedankt!’’

Armbreuken

De twee kinderen zijn volgens de brandweer ongedeerd. Ze zijn alleen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Onder de redders waren wel twee gewonden. Zij zijn met vermoedelijke armbreuken opgenomen in het ziekenhuis. Vooralsnog is onbekend wat de oorzaak is geweest van de brand. Ook is nog niet duidelijk waar de ouders waren toen de kinderen uit het raam sprongen.