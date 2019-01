Kinderen uur gegijzeld in Duitse sporthal

Twintig Nederlan­ders inge­sneeuwd in Oosten­rijks skichalet: ‘wel spannend’

7 januari In een chalet aan de rand van het populaire skigebied Saalbach-Hinterglemm raakten twintig Nederlanders afgelopen weekend ingesneeuwd. Dat was wel even spannend, vertelt de Nederlandse eigenaar. Inmiddels is de weg weer open.