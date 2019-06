Kinderen van overleden Zwolse jihadiste op weg naar Nederland

Dat hebben de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Het betreft twee jonge Nederlandse weeskinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag verbleven in een kamp in Syrië en voor wie geen lokaal gezag aanwezig was om de zorg op zich te nemen. In contact tussen Frankrijk en Nederland deed de mogelijkheid zich voor om deze twee weeskinderen naar Nederland over te brengen”, schrijven de ministers.

Beide kinderen zijn onderweg naar Nederland. Het gaat om de twee jonge kinderen van de overleden Nederlandse Syriëgangster Karenia J. (31) uit Zwolle. Van hen was al bekend dat zijn in kamp Ain Issa verbleven. De kinderen zijn 2 en 4 jaar oud, hun moeder overleed eerder dit jaar door ondervoeding en ziekte. Haar man, de Belgische jihadist Jamal El K., overleed al eerder. De weeskinderen werden door een andere buitenlandse vrouw in het Koerdische detentiekamp onder haar hoede genomen. De familie van de Nederlandse vrouw probeert sinds die tijd, met behulp van een advocaat, de kinderen naar Nederland te krijgen.

Koerden

De Koeridische minister voor Buitenlandse Zaken, Dr. Abdulkarim Omar, stelde vanochtend in een tweet dat ‘op verzoek van de Nederlandse regering door de autonome regering in Noord- en Oost Syrië op 9 juni twee Nederlandse weeskinderen zijn overgedragen aan een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de stad Ain Issa.’ Tegelijk zouden ook 12 Franse weeskinderen aan de Franse autoriteiten zijn overgedragen. Op videobeelden is te zien hoe een Franse en een Nederlandse ambtenaar documenten ondertekenen in een kantoor van de Koerdische autoriteiten in de plaats Ain Issa.

Onderweg

Tot nu toe weigerde Nederland om Nederlandse jihadisten en hun kinderen terug te halen uit het gebied. Zij moesten zich zelf eerst melden bij een Nederlands consulaat in Irak of Turkije. Nederland begeeft zich niet in dat gebied omdat het te gevaarlijk is, zo liet Grapperhaus afgelopen vrijdag na de ministerraad weten. Op dat moment waren de Fransen bezig met twaalf Franse wezen en de twee Nederlandse kinderen te evacueren, blijkt uit de de brief van de twee bewindslieden aan de Tweede Kamer. Ook laten ze weten vanwege de privacy én de vertrouwelijkheid van de -vermoedelijk militaire- operatie verder geen enkele mededeling te doen.

De Nederlandse journalist Harald Doornbos, die toevallig in hetzelfde gebied is, gaat ervan uit dat de kinderen alweer weg zijn uit het noorden van Syrië ,,want waarom zou je hier lang blijven rondhangen”.

Doornbos reisde gisteren van Noord-Irak naar Noord-Syrië. ,,Daar is een soort grensovergang met een bootje, misschien zijn zij toen de andere kant op gereisd. Ik vermoed eerst naar Erbil en dan terug naar Nederland.”

90 kinderen in de kampen

De afgelopen weken haalden meerdere Europese landen (Noorwegen, België) weeskinderen weg uit de overvolle detentiekampen in Noord-Syrië. de Verenigde Staten haalden twee kinderen en zes vrouwen terug. In Noord-Srië zitten duizenden IS-vrouwen en hun kinderen opgesloten, hun mannen zitten in Koerdische gevangenissen. Volgens inlichtingendienst AIVD bevinden zich 55 Nederlandse volwassen jihadisten in die kampen of in Koerdische gevangenissen. De vrouwen zouden in totaal 90 kinderen bij zich hebben in die kampen. Onduidelijk is vooralsnog of het terughalen van de twee weeskinderen nu ook gevolgen heeft voor de kinderen in de kampen die daar wel met hun moeder zijn.