Kindermoordenaar na dertig jaar ontmaskerd door moderne dna-techniek

Dertig jaar na de moord op de 8-jarige April Tinsley is de vermoedelijke dader eindelijk opgepakt. Volgens de politie gaat het om de 59-jarige John D. Miller. De man werd zondag in de Amerikaanse stad Fort Wayne gearresteerd en heeft inmiddels bekend.

Miller liet jaren na de moord op April nog provocerende briefjes achter aan andere jonge meisjes, waarin hij hen zijn 'volgende slachtoffer' noemde. Mede dankzij dna-sporen in die boodschappen kwam de politie hem uiteindelijk op het spoor, zo schrijft CNN.

,,Ik vermoord 8 jaar oude April M Tinsley. Haha, ik zal opnieuw toeslaan”, zo schreef hij op de muur van een oude schuur, niet ver van de plaats waar het lichaam van Tinsley twee jaar eerder werd gevonden.

In 1988 kwam het meisje op een avond niet thuis, nadat ze een vriendinnetje had bezocht in haar wijk. Drie dagen later werd haar lichaam door een jogger ontdekt in een nabijgelegen sloot. Autopsie wees uit dat het meisje was verkracht en daarna gewurgd. De politie vond in de buurt nog een seksspeeltje in een plastic zak en één van haar schoenen op een afstand van ongeveer driehonderd meter.

Daarop zette de FBI een grootschalige zoektocht op touw: mogelijke getuigen werden verhoord, een beschrijving van de vermoedelijke dader werd verspreid, en dna-sporen die op de kleren van het meisje werden aangetroffen werden onderzocht. Dat alles leverde echter niets op.

Condooms en polaroids

Twee jaar later werd het bericht in de schuur ontdekt. Ook dat leidde niet direct naar de dader, maar de boodschap maakte wel duidelijk dat hij nog steeds in de buurt moest zijn en graag wilde pochen met zijn daad.

Dat bleek opnieuw in de lente van 2004, 14 jaar later, toen een reeks misselijkmakende boodschappen werd achtergelaten in de dezelfde buurt. De moordenaar schreef vier briefjes: één stak hij in een brievenbus, de andere plaatste hij op de fietsen van jonge meisjes. Drie van de briefjes werden gevonden in plastic zakjes met een gebruikte condoom en foto's van mannelijke geslachtsdelen.

,,Dag schat, ik hou je in de gaten. Ik ben dezelfde persoon die April Tinsley kidnapte en verkrachtte. Jij bent mijn volgende slachtoffer”, stond te lezen in één van de brieven. De schrijver waarschuwde ook dat hij het huis van het kind zou opblazen als hij zou merken dat ze naar de politie ging of de media inlichtte.

Weer werd de politie niet veel wijzer uit de brieven, hoewel ze dit keer wel een concreet verband ontdekten met de moord op April Tinsley. Het dna dat uit de gebruikte condooms kon worden gehaald bleek hetzelfde als wat op de kleren van April was gevonden. De schrijver van de briefjes was zo goed als zeker ook de dader die jaren eerder April had verkracht en vermoord.

Broers

Daarna gingen er jaren voorbij, zonder dat er veel vooruitgang werd geboekt in de zaak. Tot de FBI enkele maanden geleden opnieuw de beschikbare dna-stalen bovenhaalde. In de nasleep van een reeks andere 'cold cases' die opgelost raakten met behulp van moderne analysetechnieken, hoopten de speurders om een nieuwe doorbraak te forceren. En dat lukte. Een nieuwe dna-analyse herleidde het aantal mogelijke daders naar twee broers die al die tijd in de regio hadden gewoond.

Eén van hen woonde in een woonwagenpark, op twintig minuten afstand van de woonplaats van April. De politie kon zijn afval verzamelen en vond daarin meer gebruikte condooms. De dna-stalen die daaruit werden verzameld, kwamen overeen met het dna van de moordenaar. De man werd op zondag opgepakt in zijn woonwagen.

Schoen uit het raam

Toen agenten hem op het bureau vroegen of hij enig idee had waarom ze hem wilde ondervragen, gaf hij volgens het politierapport toe te weten dat het om April Tinsley zou gaan. Tijdens het verhoor bekende hij dat hij April in zijn auto had gesleurd, haar naar zijn woonwagen had gebracht, en haar daar had verkracht en gewurgd. Haar lichaam dumpte hij ’s nachts in de sloot. De dag erop vond hij in zijn auto nog een schoen van het meisje, dat hij uit het raam gooide terwijl hij voorbij de sloot reed.

Miller wordt beschuldigd van moord, kindermisbruik en kidnapping, en verschijnt deze week voor de eerste keer voor de rechter.