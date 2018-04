Kindje van 1,5 jaar valt 8 meter diep tussen sluisdeuren Schelde

Laatste eerbetoon aan Barbara Bush in Houston

6:43 Barbara Bush is bij haar uitvaart herinnerd als een zorgzame persoonlijkheid die de publieke zaak boven het eigen belang stelde. Ongeveer 1.500 rouwenden kwamen samen in de kerk in Houston. De voormalige first lady van de Verenigde Staten stierf op 92-jarige leeftijd en was de rots van een van de grootste politieke families van het land.