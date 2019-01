Klant vindt menselijk bot in paar sokken van de Primark

Volgens de politie, die de melding al op 2 januari binnenkreeg, leek het bot niet het resultaat te zijn van een ongeval ‘en zat er geen huid of ander weefsel aan vast’. Het bot wordt momenteel geanalyseerd om te achterhalen waar het vandaan komt en hoe oud het ongeveer is, zo schrijft The Guardian .

Hoax

Primark stelt ook een eigen onderzoek in, maar waarschuwt wel dat ze in het verleden al meermaals het slachtoffer is geworden van ‘hoaxes’. ,,Er is op dit moment geen enkel bewijs om te suggereren dat er een ongeval is gebeurd in de fabriek’’, klinkt het. ,,Het is dus erg waarschijnlijk dat dit object om onbekende redenen door iemand in de sokken is geplaatst.’’