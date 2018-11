Klanten slaan massaal donuts in zodat verkoper naar zieke vrouw kan: ‘Hartverwarmend’

John en Stella Chhan verkopen al zo’n 30 jaar elke dag donuts vanuit hun winkel in Seal Beach, schrijven lokale media vandaag. Afgelopen september verdween Stella ineens van het toneel. Ze was onwel geworden op een bruiloft en deed tien dagen haar ogen niet open. Ze bleek een gevaarlijke hersenaandoening te hebben en moest naar een revalidatiecentrum, waar ze nog steeds verblijft.



Vaste donutklanten misten Stella‘s gezicht al snel. En toen ze de reden achter haar afwezigheid vernamen, ging het nieuws rond als een lopend vuurtje. Klanten boden aan om geld in te zamelen voor het stel, maar dat wilde verkoper John volgens CBS News niet. Hij wilde alleen maar bij zijn vrouw zijn.



De klanten bedachten toch een manier om te helpen. John merkte dat mensen ineens veel meer donuts kochten. Normaal gesproken stonden hij en zijn vrouw tussen 4.30 en 15.00 uur in de winkel, maar nu was hij op sommige dagen al om 8.30 uur door zijn voorraad heen.