Klein hoveniersbedrijf waar advocaat Trump een persconferentie hield verdient flink aan merchandise

Een hoveniersbedrijf in het Amerikaanse Philadelphia, waar president Donald Trumps campagneteam afgelopen weekend waarschijnlijk per abuis de parkeerplaats boekte voor een persconferentie, verdient flink aan de hilariteit rond het bizarre persmoment. De merchandise die het bedrijf Four Seasons Total Landscaping verkoopt, is niet aan te slepen, meldt de website USA Today.

Four Seasons Total Landscaping, dat door Trumps team allicht is verward met het luxueuze The Four Seasons Hotel, verkoopt t-shirts en stickers met leuzen die de spot drijven met de favoriete slogans van de president. Liefhebbers kunnen bijvoorbeeld een kledingstuk bestellen met de teksten "Make America Rake Again" (Laat Amerika weer harken) en "Lawn and Order" (Gazon en Orde). De t-shirts met die teksten waren volgens USA Today dinsdag vrijwel uitverkocht. Volgens de onafhankelijke radiozender NPR is het bedrijf ook van plan om mondkapjes te gaan verkopen.

Trump nodigde zaterdag journalisten via Twitter uit voor een persconferentie in The Four Seasons in Philadelphia. Even later verzond Trump nog een tweet waarin stond dat de persconferentie een half uur later zou beginnen, bij Four Seasons Total Landscaping. Het persmoment zou gaan over de verkiezingsfraude die de Democraten volgens Trump hebben gepleegd. Een bewering waar de president overigens geen bewijs voor heeft.

De locatie bleek uiteindelijk de parkeerplaats van een hoveniersbedrijf te zijn, op een bedrijventerrein in het noordoosten van de stad, tegenover een crematorium en naast een sekswinkel. Tijdens het persmoment, dat alsnog doorgang vond, moest Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani van een journalist vernemen dat nieuwszender CNN en andere Amerikaanse media de Democraat Joe Biden tot winnaar van de presidentsverkiezingen hadden uitgeroepen.

Het provisorisch en absurd aandoende persmoment werd al snel het onderwerp van spot op sociale media en televisie. Four Seasons Total Landscaping besloot dat al die publiciteit mogelijk een goudmijn was en begon vanaf maandag met de verkoop van allerhande merchandise. Het hoveniersbedrijf heeft op Facebook laten weten dat het ‘vereerd was om als gastheer van een persconferentie te worden gevraagd’ en stelt dat het trots zou zijn ‘om elke presidentskandidaat te gast te hebben bij ons bedrijf’.