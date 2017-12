Klein mirakel: baby overleeft geboorte met hart buiten lichaam

Bij Vanellope liep alles echter relatief gesmeerd. Volgens hoofdchirurg Branko Mimic is het erg zeldzaam dat een baby met zo’n zware aandoening verder niets mankeert. ,,We hebben goede hoop dat ze het gaat halen'', zegt hij.



Een grote opluchting voor moeder Naomi, die in tranen uitbarstte toen ze hoorde dat haar kindje een afwijking had. De keizersnede op 22 november was zeer zwaar en cruciaal. Net na de geboorte werd de baby geopereerd om de organen terug in haar lichaam te plaatsen.



,,Ik was helemaal in paniek tijdens de bevalling'', aldus Naomi. ,,Ik was bang dat ik haar niet zou kunnen zien of horen. Maar toen ze ter wereld kwam, was ze al aan het huilen en was ik zo opgelucht.'' Ook papa Dean kon meteen vaststellen dat zijn dochter een vechter is. ,,De dokters wisten niet zeker of ze wel zou kunnen ademen. Maar na twintig minuten was ze nog aan het krijsen.''