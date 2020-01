Klimaatactiviste Greta Thunberg in Davos: Vrijwel niets gedaan tegen CO2-uitstoot

,,Klimaat en milieu staan volop in de belangstelling, dankzij de inzet van jongeren”, zei de tiener in het Zwitserse ski-resort, waar wereldleiders en topfiguren uit het bedrijfsleven samenkomen. ,,Maar er is vrijwel niets gedaan, aangezien de wereldwijde CO2-uitstoot nog niet is teruggebracht.” De paneldiscussie met de klimaatbewogen tiener op het World Economic Forum (WEF) trok veel publiek. Een aantal topmannen moest zelfs door plaatsgebrek achterin de zaal blijven staan, wat de organisatie dwong om meer stoelen te laten aanrukken. Thunbergs boodschap was opnieuw krachtig van toon.

‘Loze beloften zat’

Behalve delegaties uit het bedrijfsleven worden vandaag ook honderden klimaatactivisten in de Zwitserse alpen verwacht. ,,We zijn alle loze beloften zat, maar we blijven hopen’’, zegt Salvador Gomez-Colon uit Peurto Rico. ,,We blijven alleen niet jaren wachten op de veranderingen die we willen.’’



Hoewel de grote aandacht voor Thunbergs aanwezigheid duidelijk maakt dat de discussie over de opwarming van de aarde ook in zakenkringen mainstream is geworden, was er slechts een handjevol mensen uit de top van de olie-, gas- en kolenindustrie aanwezig. Dit terwijl hun bedrijven als hoofdverantwoordelijk worden gezien.



Thunberg erkende dat haar klimaatstrijd, die begon met een schoolstaking, veel aandacht krijgt. ,,Ik mag niet klagen dat ik niet word gehoord”, grapte ze. Toch hebben ‘de wetenschap en de stem van de jongeren’ volgens haar geen centrale rol gekregen in de klimaatdiscussie. ,,En dat is wel nodig.”