Klimaatactiviste Greta Thunberg opnieuw weggevoerd bij actie tegen Duitse kolenmijn

De ontruiming van het kamp werd afgelopen weekend voltooid, maar de demonstraties in de regio houden aan. Tientallen activisten lijmden zichzelf vast aan een straat in Keulen en aan een overheidsgebouw in Düsseldorf. Bij Rommerskirchen bezetten 120 activisten een spoorlijn die naar een kolencentrale loopt. In de groeve Inden werd vandaag een graafmachine bezet. De politie sprak van zo’n twintig actievoerders, een woordvoerder van het energiebedrijf RWE had het over dertig tot veertig. Uiteindelijk is iedereen volgens de politie vrijwillig vertrokken.

‘Gevarenzone’

De politie van Aken laat weten dat Thunberg en de andere activisten vanavond nog worden vrijgelaten. ,,Er is geen reden om hen dagenlang vast te houden. Het duurt misschien een paar uur, of ze vertrekken onmiddellijk”, meldt een woordvoerder.



Een van de activisten zou de mijn zijn ingesprongen. Het is onduidelijk of de demonstrant hierbij gewond is geraakt.



Duitsland is nog steeds afhankelijk van steenkool voor energieopwekking. Vorig jaar werd ruim 20 procent van de opgewekte elektriciteit geproduceerd met binnenlandse bruinkool en ruim 11 procent met geïmporteerde steenkool. Na de sluiting van drie kerncentrales eind 2021 is het aandeel kolen zelfs gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Duitsland wil in 2030 stoppen met kolen.