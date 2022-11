Klimaatactivisten aangehouden na gooien groentesoep op Van Gogh-schilderij in Rome

met videoVier klimaatactivisten hebben vrijdag soep gegooid tegen een Van Gogh-schilderij in Rome, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Ze zijn aangehouden. Het werk van de Nederlandse kunstenaar hangt in het museum Palazzo Bonaparte en heet De zaaier.

Het schilderij is volgens Ansa niet door de groentesoep beschadigd omdat het wordt beschermd door glas. Na het gooien van de soep lijmden drie activisten zich vast aan de muur. De beveiliging zou direct na het protest in actie zijn gekomen en de ruimte waar de Van Gogh hangt hebben afgesloten voor publiek.

Volgens het Kröller-Müller Museum, die het schilderij De zaaier had uitgeleend aan het museum Palazzo Bonaparte in de Italiaanse hoofdstad, is nog niet bekend of en in welke mate het schilderij is beschadigd. Eerder zei het museum nog te vermoeden dat het schilderij niet of nauwelijks beschadigd is omdat het beschermd wordt door glas. Het werk is na de actie direct weggehaald van de zaal en naar een veilige plek gebracht. Restauratoren gaan het schilderij daar onderzoeken.

,,Hoe belangrijk de klimaatboodschap ook is, kunst is weerloos”, schrijft het Nederlandse museum in een verklaring. ,,Acties die tot schade kunnen leiden, ten behoeve van welk doel dan ook, wijst het Kröller-Müller Museum ten zeerste af.”

Het werk in Rome is een van de bekendste werken van Vincent van Gogh. Het komt uit 1888 en is uitgeleend door het museum in Otterlo. Palazzo Bonaparte heeft in totaal vijftig Van Gogh-schilderijen te leen gekregen voor een expositie. Van Gogh heeft in totaal meer dan dertig tekeningen en schilderijen met het thema zaaiers op zijn naam staan.

Extinction Rebellion

Ultima Generazione (Laatste Generatie), een afsplitsing van Extinction Rebellion, zou achter de actie zitten. Volgens Ansa lijmden activisten van deze groep zich eerder aan een kunstwerk van Sandro Botticelli. Activisten wereldwijd vragen de laatste maanden aandacht voor de klimaatcrisis door wereldberoemde kunstwerken bij hun acties te betrekken.

De organisatie in Rome hield rekening met eventuele klimaatacties, bericht ANSA. Bezoekers mochten daarom geen tassen meenemen. Een van de activisten zou een blikje soep uit haar broek hebben gehaald. De Italiaanse cultuurminister Gennaro Sangiuliano veroordeelt de actie. ,,Cultuur, de basis van onze identiteit, moet worden verdedigd en beschermd, en zeker niet worden gebruikt als een megafoon voor andere vormen van protest.”

Een ander schilderij van Vincent van Gogh was onlangs in Londen doelwit van een klimaatactie van Just Stop Oil. Tegen dat schilderij, Zonnebloemen, werd tomatensoep gegooid. In Nederland werd onlangs het Meisje met de parel van Johannes Vermeer getroffen. Beide schilderijen bleven onbeschadigd, omdat ze worden beschermd door glas. Ook een dinosaurusskelet in een museum in Berlijn moest het ontgelden.

Volledig scherm De actie in Rome © ANSA

