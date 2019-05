Klimaatactivisten verstoren uitzending Belgische tv met confettiregen

De actievoerders met olifantenslurfen aan omsingelden presentator Lieven Verstraeten en probeerden in beeld te komen tijdens een debat tussen Guy Verhofstadt (Open Vld) en Geert Bourgeois (N-VA) over Europa. De activisten gooiden met confetti en pamfletten en gingen daarna demonstratief op de grond liggen.

Het debat werd even stilgelegd, de actievoerders werden snel door veiligheidsmensen uit de opnamestudio verwijderd. Daarna ging het gesprek tussen Verhofstadt en Bourgeois verder. ,,Die mensen zouden één ding moeten beseffen: in plaats van hier op de grond te komen liggen, zouden ze beter pro Europa werken. De klimaatproblematiek kan enkel en alleen opgelost worden door meer Europa”, zo reageerde Guy Verhofstadt op het bizarre incident.

Het protest van Extinction Rebellion werd live gestreamd op hun Facebookpagina. De actiegroep, die in verschillende landen actief is, komt naar eigen zeggen via geweldloos verzet op voor de strijd tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

De groep viel in Nederland op door op Koningsdag onder toeziend oog van de wuivende koning in oranje zwemvesten de Amersfoortse gracht in te duiken. In Londen blokkeerden ze belangrijke kruispunten. En in Den Haag lijmden ze zich vast aan de ramen van het hoofdkantoor van Shell.