Klimaatrapport VN: voedseltekort dreigt

Als de mens niet snel ingrijpt dreigt een voedselcrisis. Er is een radicale en wereldwijde omslag in het landgebruik nodig om klimaatverandering tegen te gaan, de menselijke voedselvoorziening veilig te stellen en de verminderende biodiversiteit te beschermen, zo concludeert het IPCC.

De mens misbruikt grote delen van het land op de aarde. Door menselijk toedoen is er onder andere sprake van toenemende verwoestijning. Sinds 1961 is de grond wereldwijd telkens een procent droger geworden. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouw en biodiversiteit. Woestijngrond is namelijk niet geschikt voor bebossing en landbouw. Daardoor is er een toenemende concurrentie tussen bos en landbouw. Dit zorgt voor een versterkend effect op de klimaatverandering. Bomen en planten zijn namelijk nodig om CO2 op te vangen, terwijl er met de ontbossing wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar voedsel. En mensen gebruiken nu al ruim zeventig procent van alle bruikbare grond op aarde voor de productie van voedsel en kleding, die grond is dus ook al niet beschikbaar voor voedselproductie.