KLM door het stof na vermeende discriminatie om coronavirus op vlucht naar Seoul

Leidinggevenden van KLM hebben vandaag excuses gemaakt vanwege vermeende discriminatie om het coronavirus. De luchtvaartmaatschappij raakte in opspraak nadat een toilet aan boord van een vliegtuig was afgesloten om personeelsleden te beschermen tegen het virus. Saillant detail: alleen Koreaanse passagiers werden erop gewezen dat de wc uitsluitend door de bemanning gebruikt mocht worden.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij kreeg een stortvloed aan reacties over zich heen en gaat nu diep door het stof. ,,Dit was een menselijke fout”, zei Guillaume Glass, de KLM-manager voor Zuid-Korea, tegen persbureau Reuters.

Het incident vond maandag plaats op een vlucht van Amsterdam naar Seoul. Twee Koreaanse reizigers maakten een foto van het briefje en plaatsten dat later op Twitter. Al snel werd de foto massaal verspreid. Reizigers riepen elkaar op KLM voortaan te boycotten. Ze beschuldigden de luchtvaartmaatschappij van discriminatie omdat de tekst alleen in het Koreaans was geschreven. ,,Dit is schandalig, ik vlieg nooit meer met KLM”, schreef iemand. ,,Hallo racisten van KLM, schaam jullie”, brieste een ander.

Op een persconferentie in Seoul gingen leidinggevenden diep door het stof. Ze boden hun excuses aan en beloofden de blunder zeer serieus te nemen. ,,Het spijt ons ten zeerste dat dit werd gezien als discriminatie. Dit was absoluut niet de intentie van de bemanning.” Aan boord gaf het personeel het coronavirus als reden waarom het toilet was afgesloten voor reizigers. Hierbij is per ongeluk de Engelse tekst weggelaten op het bordje.

De luchtvaartmaatschappij zegt een intern onderzoek uit te voeren. Er worden maatregelen genomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Discriminerend

Sinds het coronavirus in China is opgedoken, hebben Aziaten in Nederland geregeld last van discriminatie. Zo werd er in de radio-uitzending Laat Met Lex op Radio 10 een carnavalslied gedraaid dat over het coronavirus gaat. Het lied heet ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ en leverde veel commotie op.

Inmiddels is er op internet een petitie gestart tegen dergelijke uitingen. ‘Wij zeggen nee tegen racisme tegen Chinese (en ook alle andere Aziatische) Nederlanders’, luidt een deel van de tekst van de petitie ‘We zijn geen virussen!’. De petitie is inmiddels al tienduizenden keren ondertekend.